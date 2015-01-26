перед началом терапии необходимо исключить наличие у пациента гиперчувствительности к ампициллину и другим β-лактамным антибиотикам.

В процессе лечения требуется систематический контроль функции почек, печени и картины периферической крови. При БА, сенной лихорадке и других аллергических заболеваниях препарат применяют одновременно с десенсибилизирующими средствами. При появлении признаков анафилактического шока необходимо принять срочные меры для выведения больного из этого состояния.

При применении в высоких дозах у больных с почечной недостаточностью возможно токсическое действие на ЦНС.

Необходимо прекратить прием препарата, если возникла кожная сыпь.

Пациенты с лимфолейкозом имеют повышенный риск развития кожной сыпи.

Длительное или повторное применение может привести к быстрому росту резистентной микрофлоры, развитию суперинфекций.

Применение в период беременности и кормления грудью. Тератогенный эффект Ампициллина не выявлен. Однако применение ампициллина в период беременности возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода. Ампициллин выделяется в грудное молоко в низких концентрациях. Во время лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.

Дети. Данную лекарственную форму ампициллина не применять у детей в возрасте младше 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения препаратом у некоторых пациентов возможно возникновение побочных реакций со стороны ЦНС (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), поэтому необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.