Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
97,73
Экономия при брони: -6,18 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,80
Экономия при брони: -1,10 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
57,42
Экономия при брони: -4,49 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,89
Экономия при брони: -5,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
55,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,20
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,27
Экономия при брони: -7,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,13
Экономия при брони: -2,92 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Не болей
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,82
Экономия при брони: -2,20 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
93,29
Экономия при брони: -7,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,00
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
57,90
Экономия при брони: -2,69 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,70
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,29
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум