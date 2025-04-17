Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,02
Экономия при брони: -2,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,13
Экономия при брони: -5,13 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,67
Экономия при брони: -9,86 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,11
Экономия при брони: -11,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,00
Экономия при брони: -11,54 грн