Киев
Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)

Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 78 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
91,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
81,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,02
Экономия при брони: -2,76 грн
89,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
80,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
91,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
91,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
91,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
89,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,13
Экономия при брони: -5,13 грн
91,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
82,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,20 грн
91,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
78,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,67
Экономия при брони: -9,86 грн
84,81 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,10 грн
91,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
83,04 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
80,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,11
Экономия при брони: -11,30 грн
84,81 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
80,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,20 грн
91,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,00
Экономия при брони: -11,54 грн
83,46 грн
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