Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,78
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,05
Экономия при брони: -3,23 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,31
Экономия при брони: -5,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,32
Экономия при брони: -10,97 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,66
Экономия при брони: -10,35 грн