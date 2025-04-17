Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
60,56
Экономия при брони: -4,47 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,11
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,46
Экономия при брони: -10,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,42
Экономия при брони: -4,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,37
Экономия при брони: -8,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн