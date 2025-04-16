Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,36
Экономия при брони: -12,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
90,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,81
Экономия при брони: -5,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,38
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,29
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
57,28
Экономия при брони: -2,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
57,98
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,09
Экономия при брони: -12,82 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,51
Экономия при брони: -12,27 грн