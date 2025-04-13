Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 333 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 18 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум