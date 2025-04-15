Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,38
Экономия при брони: -6,29 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,59
Экономия при брони: -10,94 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум