Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,18
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,26
Экономия при брони: -9,76 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
59,02
Экономия при брони: -4,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,80
Экономия при брони: -0,60 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,30
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,93
Экономия при брони: -11,16 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,45
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,06
Экономия при брони: -2,57 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,55
Экономия при брони: -7,17 грн