Киев
Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)

Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 179 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
83,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
83,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
84,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
79,92 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
86,80 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
84,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,18
Экономия при брони: -6,80 грн
87,38 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
84,90 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,26
Экономия при брони: -9,76 грн
84,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
83,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
59,02
Экономия при брони: -4,19 грн
54,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,80
Экономия при брони: -0,60 грн
56,20 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,30
Экономия при брони: -1,30 грн
91,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
81,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
83,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
55,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
91,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,93
Экономия при брони: -11,16 грн
84,77 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
86,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,45
Экономия при брони: -4,91 грн
91,54 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,06
Экономия при брони: -2,57 грн
55,49 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,55
Экономия при брони: -7,17 грн
87,38 грн
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