Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫПенициллины широкого спектра действияАмпициллинАмпициллинЦены в аптеках

Ампициллин таблетки 250 мг, №10 - Одесса (87790) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
42,38
Экономия: -1,23 грн
41,15 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
43,50
Экономия: -2,09 грн
41,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
44,09
Экономия: -2,64 грн
41,45 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (3)
46,00 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
44,64
Экономия: -2,19 грн
42,45 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
45,93
Экономия: -2,62 грн
43,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
43,89
Экономия: -1,29 грн
42,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
43,39
Экономия: -2,24 грн
41,15 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
45,92
Экономия: -3,00 грн
42,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3)
44,59
Экономия: -2,69 грн
41,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
44,43
Экономия: -1,98 грн
42,45 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
46,59
Экономия: -3,28 грн
43,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
48,48
Экономия: -3,07 грн
45,41 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
46,13
Экономия: -1,49 грн
44,64 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 58 мин
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
41,91
Экономия: -1,55 грн
40,36 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
44,09
Экономия: -2,68 грн
41,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
45,34
Экономия: -2,74 грн
42,60 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
46,20
Экономия: -5,15 грн
41,05 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
39,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (2)
49,53
Экономия: -8,48 грн
41,05 грн