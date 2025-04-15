Ампициллин таблетки (Ampicillin tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
87,80
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
57,19
Экономия при брони: -2,38 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
93,89
Экономия при брони: -4,87 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
58,76
Экономия при брони: -2,67 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,60
Экономия при брони: -4,47 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
90,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
88,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,20
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
92,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
96,80
Экономия при брони: -15,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
94,67
Экономия при брони: -11,57 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
93,51
Экономия при брони: -11,93 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №10
Корпорация Артериум
56,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,30
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
90,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
95,48
Экономия при брони: -3,65 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Ампициллин таблетки 250 мг №20
Корпорация Артериум
91,27
Экономия при брони: -8,27 грн