симптоматическая гипотензия. У пациентов с неосложненной АГ развитие симптоматической гипотензии отмечается редко. Гипотензия более вероятна при наличии дегидратации, например при приеме диуретиков, низкосолевой диете, диализе, диарее и рвоте, или в случае тяжелой ренинзависимой АГ. У пациентов с сердечной недостаточностью, в том числе в сочетании с почечной недостаточностью, ингибиторы АПФ могут вызвать развитие симптоматической гипотензии. Вероятность ее возникновения выше у лиц с тяжелыми формами сердечной недостаточности, вследствие приема петлевых диуретиков в высоких дозах, при гипонатриемии или функциональной почечной недостаточности. Для пациентов с высоким риском развития симптоматической гипотензии, а также для лиц с ИБС или цереброваскулярными заболеваниями, у которых чрезмерное снижение давления может привести к инфаркту миокарда или инсульту, начало терапии и подбор дозы следует проводить под тщательным контролем.

Если гипотензия возникла, пациента следует уложить на спину и при необходимости ввести путем инфузии физиологический р-р. Временная гипотензивная реакция не является противопоказанием для дальнейшего применения лизиноприла. Как только АД повысится после восстановления объема жидкости, препарат можно применять.

У некоторых пациентов с сердечной недостаточностью, у которых нормальное или низкое АД, при применении лизиноприла возможно дополнительное снижение АД. Этот эффект является ожидаемым и обычно не требует прекращения лечения. Если проявления гипотензии приобретают клинический характер, требуется снизить дозу или прекратить применение препарата.

Артериальная гипотензия при остром инфаркте миокарда. Лечение лизиноприлом не следует начинать у пациентов с острым инфарктом миокарда с высоким риском развития дальнейших гемодинамических нарушений после применения вазодилататоров: при систолическом АД ≤100 мм рт. ст. или при кардиогенном шоке.

Если в течение первых 3 сут после инфаркта систолическое АД составляет ≤120 мм рт. ст., дозу препарата требуется снизить. Если систолическое АД составляет ≤100 мм рт. ст., дозу необходимо снизить до 5 мг или временно до 2,5 мг. Если систолическое АД <90 мм рт. ст. в течение >1 ч, терапию лизиноприлом следует отменить.

Стеноз аортального и митрального клапана/гипертрофическая кардиомиопатия. Следует с осторожностью назначать препарат таким пациентам.

Нарушение функции почек. В случае почечной недостаточности (клиренс креатинина <80 мл/мин) начальную дозу лизиноприла необходимо назначать согласно клиренсу креатинина (см. таблицу), а в дальнейшем — с учетом реакции пациента на лечение. Для таких больных регулярный контроль уровня калия и креатинина является составной обычной медицинской практики.

У пациентов с сердечной недостаточностью гипотензия в начале лечения ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему нарушению функции почек, вплоть до ОПН, обычно обратимой. У отдельных больных с двусторонним стенозом почечных артерий или со стенозом артерии единственной почки при лечении ингибиторами АПФ наблюдалось повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови. Если также развивается реноваскулярная гипертензия, повышается риск возникновения серьезной гипотензии и почечной недостаточности. Для таких пациентов лечение следует начинать под тщательным медицинским наблюдением с применением низких доз и тщательного титрования дозы. Поскольку прием диуретиков может способствовать возникновению этих явлений, перед началом применения лизинорила их следует отменить и контролировать функцию почек в течение первых недель лечения лизиноприлом.

В некоторых случаях у пациентов с не выявленными ранее почечными сосудистыми нарушениями при приеме ингибитора АПФ, особенно в комбинации с диуретиком, повышались уровни мочевины и креатинина. В этом случае требуется снижение дозы или отмена препарата.

При остром инфаркте миокарда лечение лизиноприлом не следует начинать у пациентов с выявленной почечной дисфункцией (уровень креатинина — 177 мкмоль/л и/или протеинурия 500 мг/24 г), или если почечная недостаточность возникла при лечении лизиноприлом (уровень креатинина — 265 мкмоль/л или в 2 раза превышает уровень, наблюдаемый до начала лечения), препарат необходимо отменить.

Гиперчувствительность/ангионевротический отек. Пациенты, которым назначен Лоприл Босналек, должны быть проинформированы о признаках ангионевротического отека, чтобы своевременно обратиться к врачу (отек лица, конечностей, губ, языка, голосовой щели и/или гортани). Он может возникнуть в любое время применения препарата. В этом случае следует немедленно отменить лечение лизиноприлом и обеспечить необходимое лечение и наблюдение до полного исчезновения симптомов. Очень редко сообщалось о летальных случаях в результате ангионевротического отека. У пациентов с отеком в области языка, голосовой щели и/или гортани возможна обструкция дыхательных путей, особенно у имевших оперативные вмешательства на дыхательных путях. В таких случаях необходимо немедленно принять меры неотложной помощи (введение эпинефрина, поддержание проходимости дыхательных путей) и обеспечить тщательное наблюдение до полного исчезновения симптомов. Пациенты, у которых ранее отмечали случаи ангионевротического отека, не связанные с приемом ингибиторов АПФ, более подвержены развитию ангиоэдемы при приеме ингибитора АПФ.

Анафилактические реакции у пациентов, находящихся на гемодиализе. Сообщалось о возникновении анафилактических реакций у пациентов, находившихся на гемодиализе с использованием высокопроточных мембран (например АК 69) и ингибиторов АПФ. В таких случаях необходимо изменить или тип мембран, или класс антигипертензивных средств.

Анафилактические реакции при проведении афереза ЛПНП. У больных, принимающих ингибиторы АПФ, при проведении афереза ЛПНП с сульфатом декстрана иногда отмечали анафилактические реакции, угрожавшие жизни. Во избежание этого можно временно прекратить прием ингибиторов АПФ перед проведением афереза.

Десенсибилизация. У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, во время проведения десенсибилизации (например ядом перепончатокрылых) могут возникнуть анафилактические реакции. Они исчезают при временном прекращении применения ингибиторов АПФ.

Печеночная недостаточность. В отдельных случаях прием ингибиторов АПФ может быть связан с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и прогрессирует до некроза, а иногда — до летального исхода. Механизм возникновения этого синдрома неизвестен. Пациентам, принимающим ингибиторы АПФ, при появлении желтухи или повышении уровня печеночных ферментов следует прекратить прием лизиноприла и получить необходимую медицинскую помощь.

Нейтропения/агранулоцитоз. Ингибиторы АПФ могут вызвать появление нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении, анемии, которые имеют обратимый характер при условии отмены ингибитора АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек и без других сопутствующих факторов нейтропения отмечается редко. Требуется особая осторожность при назначении лизиноприла лицам с аутоиммунными и коллагеновыми заболеваниями, при иммуносупрессивной терапии, лечении аллопуринолом или прокаинамидом, особенно в случае нарушений функции почек. У таких пациентов могут развиться тяжелые инфекции, устойчивые к интенсивной антибиотикотерапии, поэтому следует периодически контролировать показатели клеток крови и проинформировать пациентов о необходимости сообщать о любых проявлениях инфекции.

Раса. Ингибиторы АПФ у представителей негроидной расы чаще вызывают возникновение ангионевротического отека и могут быть менее эффективными, возможно, из-за более распространенного среди этих пациентов низкого ренинового статуса.

Кашель. Сообщалось о случаях возникновения непродуктивного устойчивого кашля, связанного с приемом ингибиторов АПФ, который быстро исчезает после прекращения лечения. Возможность связи кашля с приемом ингибиторов АПФ следует учитывать при дифференциальной диагностике кашля.

Хирургические вмешательства/анестезия. У пациентов, которые подлежат оперативному вмешательству, при приеме ингибиторов АПФ имеется риск возникновения артериальной гипотензии. Коррекция в таком случае проводится введением жидкости.

Гиперкалиемия. Во время лечения ингибиторами АПФ может повыситься уровень калия. Факторами риска развития гиперкалиемии является почечная недостаточность, сахарный диабет, прием диуретиков, не выводящих калий, и препаратов, содержащих калий, или препаратов, которые могут вызвать повышение калия (гепарин). Если одновременный прием таких средств необходим, следует контролировать уровень калия в плазме крови.

Больные сахарным диабетом: больным сахарным диабетом, принимающим перорально противодиабетические препараты или инсулин, в течение 1-го месяца применения ингибиторов АПФ требуется гликемический контроль.

Применение у пациентов с трансплантированной почкой. Не рекомендуется применение лизиноприла больным после трансплантации почек из-за отсутствия необходимого опыта.

Пациенты пожилого возраста: нет подтверждения зависимости эффективности и безопасности препарата от возраста. У больных пожилого возраста выведение препарата происходит медленнее, поэтому назначать дозу для этих пациентов следует с осторожностью. При нарушении функции почек у лиц пожилого возраста дозу следует корригировать (см. таблицу).

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять ингибиторы АПФ в I триместр беременности; противопоказано применять во II и III триместр. Информация о возможности применения лизиноприла в период кормления грудью отсутствует, поэтому прием лизиноприла не рекомендуется.

Дети. Эффективность и безопасность применения лизиноприла у детей не установлены, поэтому у детей препарат не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует принять во внимание возможность возникновения головокружения и усталости.