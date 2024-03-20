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Активные вещества — “Л”ЛИЗИНОПРИЛ (LISINOPRILUM)

ЛИЗИНОПРИЛ (LISINOPRILUM) Действующее вещество

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Найдено: 39 препаратов
Лизиноприл-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Тева Украина
Лизиноприл-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Тева Украина
В 1024 аптеках
от 211,49 грн
Цены в аптеках
Липрил таблетки, 10 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 1007 аптеках
от 44,60 грн
Цены в аптеках
Липрил таблетки, 20 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил Таблетки, 20 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 932 аптеках
от 56,58 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Тева таблетки, 20 мг, блистер, № 60; Тева Украина
Лизиноприл-Тева Таблетки, 20 мг, блистер, № 60 Тева Украина
В 792 аптеках
от 388,40 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Тева Украина
Лизиноприл-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Тева Украина
В 743 аптеках
от 131,90 грн
Цены в аптеках
Липрил таблетки, 5 мг, блистер, № 30; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Липрил Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 659 аптеках
от 19,02 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 642 аптеках
от 57,71 грн
Цены в аптеках
Диротон таблетки, 10 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Диротон Таблетки, 10 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
В 555 аптеках
от 211,57 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 515 аптеках
от 21,04 грн
Цены в аптеках
Диротон таблетки, 20 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Диротон Таблетки, 20 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
В 461 аптеке
от 253,88 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Тева таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Лизиноприл-Тева Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 439 аптеках
от 59,00 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 389 аптеках
от 114,06 грн
Цены в аптеках
Диротон таблетки, 5 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Диротон Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
В 355 аптеках
от 128,62 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Лизиноприл-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 330 аптеках
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 309 аптеках
от 155,60 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 283 аптеках
от 53,73 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Тева таблетки, 20 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Лизиноприл-Тева Таблетки, 20 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 279 аптеках
от 183,00 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 260 аптеках
от 31,98 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 20 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 20 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 222 аптеках
от 69,94 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл таблетки, 10 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Лизиноприл Таблетки, 10 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 64 аптеках
от 27,00 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл таблетки, 20 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Лизиноприл Таблетки, 20 мг, блистер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 64 аптеках
от 45,00 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Астрафарм
В 38 аптеках
от 44,89 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл-Астрафарм таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Лизиноприл-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 26 аптеках
от 23,41 грн
Цены в аптеках
Лоприл Босналек® таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
В 8 аптеках
от 64,50 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Астрафарм
Лизиноприл Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Астрафарм
В 2 аптеках
от 57,57 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл таблетки, 10 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Лизиноприл Таблетки, 10 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеке
от 44,00 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл таблетки, 20 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Лизиноприл Таблетки, 20 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеке
от 62,50 грн
Цены в аптеках
Лизиноприл таблетки, 5 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Лизиноприл Таблетки, 5 мг, блистер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеке
от 34,00 грн
Цены в аптеках
Лоприл Босналек® таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® таблетки, 20 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Линотор® таблетки, 5 мг, блистер, № 28; Pharma International
Линотор® Таблетки, 5 мг, блистер, № 28 Pharma International
Нет в наличии
Линотор® таблетки, 10 мг, блистер, № 28; Pharma International
Линотор® Таблетки, 10 мг, блистер, № 28 Pharma International
Нет в наличии
Линотор® таблетки, 20 мг, блистер, № 28; Pharma International
Линотор® Таблетки, 20 мг, блистер, № 28 Pharma International
Нет в наличии
Скоприл® таблетки, 10 мг, № 30; Alkaloid
Скоприл® Таблетки, 10 мг, № 30 Alkaloid
Нет в наличии
Скоприл® таблетки, 20 мг, № 30; Alkaloid
Скоприл® Таблетки, 20 мг, № 30 Alkaloid
Нет в наличии
Диротон таблетки, 5 мг, блистер, № 56; Gedeon Richter
Диротон Таблетки, 5 мг, блистер, № 56 Gedeon Richter
Нет в наличии
Диротон таблетки, 10 мг, блистер, № 56; Gedeon Richter
Диротон Таблетки, 10 мг, блистер, № 56 Gedeon Richter
Нет в наличии
Диротон таблетки, 20 мг, блистер, № 56; Gedeon Richter
Диротон Таблетки, 20 мг, блистер, № 56 Gedeon Richter
Нет в наличии
Лизиноприл-Тева таблетки, 10 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Лизиноприл-Тева Таблетки, 10 мг, блистер, № 50 Тева Украина
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки.

ингибитор АПФ длительного действия. Снижает АД, ОПСС, не влияя на ЧСС и МОК; незначительно усиливает внутрипочечный кровоток. При приеме внутрь абсорбируется в неизмененном виде; одновременный прием пищи не влияет на всасывание лизиноприла. Гипотензивный эффект развивается приблизительно через 1 ч после приема внутрь, достигает максимума через 6 ч и сохраняется в течение 24 ч; продолжительность эффекта зависит от дозы.
В организме не метаболизируется, выводится с мочой. Незначительно связывается с белками плазмы крови. T½ — 12 ч. Гипотензивное действие лизиноприла сохраняется при длительном применении. Редко вызывает развитие ортостатической гипотензии. При внезапном прекращении лечения синдром отмены не развивается.

АГ.

начальная доза при проведении монотерапии составляет 10 мг/сут; поддерживающая — 20–40 мг. Дальнейшее повышение дозы (до 80 мг/сут) не всегда сопровождается усилением гипотензивного эффекта, поэтому целесообразнее в этом случае назначить комбинированную терапию. Максимальный терапевтический эффект развивается через 2–4 нед лечения.
При почечной недостаточности средней степени тяжести (клиренс креатинина 10–30 мл/мин, уровень креатинина в плазме крови — 300 мкмоль/л) начальная доза лизиноприла не должна превышать 5 мг; при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин, уровень креатинина в плазме крови >300 мкмоль/л, гемодиализ) рекомендуемая начальная доза — 2,5 мг, а в дальнейшем — не более 40 мг/сут.

повышенная чувствительность к лизиноприлу, ангионевротический отек после приема других ингибиторов АПФ в анамнезе, период беременности.

головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, диарея, сухой кашель, тошнота, рвота, ортостатическая гипотензия, кожная сыпь, общая слабость, боль в области груди, ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, гортани, агранулоцитоз, снижение уровня гемоглобина и показателя гематокрита, гиперкалиемия, повышение уровня креатинина и азота мочевины в плазме крови.

прием диуретических препаратов необходимо прекратить за 2–3 дня до назначения лизиноприла. Если это невозможно, начальная доза лизиноприла не должна превышать 5 мг ввиду возможности развития выраженной артериальной гипотензии.
Не рекомендуется применять лизиноприл в период кормления грудью.

гипотензивное действие лизиноприла усиливается при одновременном назначении других антигипертензивных средств. Лизиноприл способен уменьшить действие салуретиков. При сочетанном применении с калийсберегающими диуретиками (спиронолактон, триамтерен, амилорид) возможно развитие гиперкалиемии, с солями лития — повышение уровня лития в плазме крови. НПВП могут снижать эффективность лизиноприла при одновременном применении.