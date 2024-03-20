ингибитор АПФ длительного действия. Снижает АД, ОПСС, не влияя на ЧСС и МОК; незначительно усиливает внутрипочечный кровоток. При приеме внутрь абсорбируется в неизмененном виде; одновременный прием пищи не влияет на всасывание лизиноприла. Гипотензивный эффект развивается приблизительно через 1 ч после приема внутрь, достигает максимума через 6 ч и сохраняется в течение 24 ч; продолжительность эффекта зависит от дозы.

В организме не метаболизируется, выводится с мочой. Незначительно связывается с белками плазмы крови. T ½ — 12 ч. Гипотензивное действие лизиноприла сохраняется при длительном применении. Редко вызывает развитие ортостатической гипотензии. При внезапном прекращении лечения синдром отмены не развивается.