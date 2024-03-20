ЛИЗИНОПРИЛ (LISINOPRILUM) Действующее вещество
ингибитор АПФ длительного действия. Снижает АД, ОПСС, не влияя на ЧСС и МОК; незначительно усиливает внутрипочечный кровоток. При приеме внутрь абсорбируется в неизмененном виде; одновременный прием пищи не влияет на всасывание лизиноприла. Гипотензивный эффект развивается приблизительно через 1 ч после приема внутрь, достигает максимума через 6 ч и сохраняется в течение 24 ч; продолжительность эффекта зависит от дозы.
В организме не метаболизируется, выводится с мочой. Незначительно связывается с белками плазмы крови. T½ — 12 ч. Гипотензивное действие лизиноприла сохраняется при длительном применении. Редко вызывает развитие ортостатической гипотензии. При внезапном прекращении лечения синдром отмены не развивается.
АГ.
начальная доза при проведении монотерапии составляет 10 мг/сут; поддерживающая — 20–40 мг. Дальнейшее повышение дозы (до 80 мг/сут) не всегда сопровождается усилением гипотензивного эффекта, поэтому целесообразнее в этом случае назначить комбинированную терапию. Максимальный терапевтический эффект развивается через 2–4 нед лечения.
При почечной недостаточности средней степени тяжести (клиренс креатинина 10–30 мл/мин, уровень креатинина в плазме крови — 300 мкмоль/л) начальная доза лизиноприла не должна превышать 5 мг; при тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина <10 мл/мин, уровень креатинина в плазме крови >300 мкмоль/л, гемодиализ) рекомендуемая начальная доза — 2,5 мг, а в дальнейшем — не более 40 мг/сут.
повышенная чувствительность к лизиноприлу, ангионевротический отек после приема других ингибиторов АПФ в анамнезе, период беременности.
головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, диарея, сухой кашель, тошнота, рвота, ортостатическая гипотензия, кожная сыпь, общая слабость, боль в области груди, ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, гортани, агранулоцитоз, снижение уровня гемоглобина и показателя гематокрита, гиперкалиемия, повышение уровня креатинина и азота мочевины в плазме крови.
прием диуретических препаратов необходимо прекратить за 2–3 дня до назначения лизиноприла. Если это невозможно, начальная доза лизиноприла не должна превышать 5 мг ввиду возможности развития выраженной артериальной гипотензии.
Не рекомендуется применять лизиноприл в период кормления грудью.
гипотензивное действие лизиноприла усиливается при одновременном назначении других антигипертензивных средств. Лизиноприл способен уменьшить действие салуретиков. При сочетанном применении с калийсберегающими диуретиками (спиронолактон, триамтерен, амилорид) возможно развитие гиперкалиемии, с солями лития — повышение уровня лития в плазме крови. НПВП могут снижать эффективность лизиноприла при одновременном применении.