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Производитель: Bosnalijek

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02002, Киев, ул. Раисы Окипной, 4, офис 81
(044) 569-57-03
(044) 569-57-03
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Найдено: 17 препаратов
Аргедин Босналек крем, 1 %, туба, 40 г, № 1; Bosnalijek
Аргедин Босналек Крем, 1 %, туба, 40 г, № 1 Bosnalijek
В 14 аптеках
от 165,95 грн
Цены в аптеках
Лисобакт Дуо® леденцы прессованные, блистер, № 20; Bosnalijek
Лисобакт Дуо® Леденцы прессованные, блистер, № 20 Bosnalijek
В 241 аптеке
от 233,38 грн
Цены в аптеках
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор, флакон, 30 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Bosnalijek
Лисобакт Комплит Спрей Спрей оромукозный, раствор, флакон, 30 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Bosnalijek
В 867 аптеках
от 190,68 грн
Цены в аптеках
ЛИСОБАКТ РИНО спрей для носа, раствор, флакон, 30 мл, № 1; Bosnalijek
ЛИСОБАКТ РИНО Спрей для носа, раствор, флакон, 30 мл, № 1 Bosnalijek
В 872 аптеках
от 184,60 грн
Цены в аптеках
Лисобакт® леденцы прессованные, блистер, № 30; Bosnalijek
Лисобакт® Леденцы прессованные, блистер, № 30 Bosnalijek
В 1202 аптеках
от 193,89 грн
Цены в аптеках
Лоприл Босналек® таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
В 8 аптеках
от 64,50 грн
Цены в аптеках
Стоматидин® раствор для ротовой полости, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1; Bosnalijek
Стоматидин® Раствор для ротовой полости, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1 Bosnalijek
В 1168 аптеках
от 206,35 грн
Цены в аптеках
Фарлинекс спрей оромукозный, раствор, 2 мг/мл + 0,5 мг/мл, флакон с насосом-распылителем, 30 мл, с аппликатором в пачке, с аппликатором в пачке, № 1; Bosnalijek
Фарлинекс Спрей оромукозный, раствор, 2 мг/мл + 0,5 мг/мл, флакон с насосом-распылителем, 30 мл, с аппликатором в пачке, с аппликатором в пачке, № 1 Bosnalijek
В 3 аптеках
от 185,73 грн
Цены в аптеках
Амлодил Босналек® капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Амлодил Босналек® Капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Кофан Босналек таблетки, блистер, № 10; Bosnalijek
Кофан Босналек Таблетки, блистер, № 10 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® таблетки, 20 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® H 10 таблетки, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® H 10 Таблетки, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® H 20 таблетки, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® H 20 Таблетки, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Пилфуд Босналек спрей накожный, раствор, 2 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1; Bosnalijek
Пилфуд Босналек Спрей накожный, раствор, 2 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1 Bosnalijek
Нет в наличии
Пилфуд Босналек спрей накожный, раствор, 5 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1; Bosnalijek
Пилфуд Босналек Спрей накожный, раствор, 5 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1 Bosnalijek
Нет в наличии
Энтерофурил® капсулы, 100 мг, № 30; Bosnalijek
Энтерофурил® Капсулы, 100 мг, № 30 Bosnalijek
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
02002, Киев, ул. Раисы Окипной, 4, офис 81
(044) 569-57-03
(044) 569-57-03
Найдено: 17 препаратов
Аргедин Босналек крем, 1 %, туба, 40 г, № 1; Bosnalijek
Аргедин Босналек Крем, 1 %, туба, 40 г, № 1 Bosnalijek
В 14 аптеках
от 165,95 грн
Цены в аптеках
Лисобакт Дуо® леденцы прессованные, блистер, № 20; Bosnalijek
Лисобакт Дуо® Леденцы прессованные, блистер, № 20 Bosnalijek
В 241 аптеке
от 233,38 грн
Цены в аптеках
Лисобакт Комплит Спрей спрей оромукозный, раствор, флакон, 30 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1; Bosnalijek
Лисобакт Комплит Спрей Спрей оромукозный, раствор, флакон, 30 мл, с насадкой-распылителем, с насадк.-расп., № 1 Bosnalijek
В 867 аптеках
от 190,68 грн
Цены в аптеках
ЛИСОБАКТ РИНО спрей для носа, раствор, флакон, 30 мл, № 1; Bosnalijek
ЛИСОБАКТ РИНО Спрей для носа, раствор, флакон, 30 мл, № 1 Bosnalijek
В 872 аптеках
от 184,60 грн
Цены в аптеках
Лисобакт® леденцы прессованные, блистер, № 30; Bosnalijek
Лисобакт® Леденцы прессованные, блистер, № 30 Bosnalijek
В 1202 аптеках
от 193,89 грн
Цены в аптеках
Лоприл Босналек® таблетки, 10 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 10 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
В 8 аптеках
от 64,50 грн
Цены в аптеках
Стоматидин® раствор для ротовой полости, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1; Bosnalijek
Стоматидин® Раствор для ротовой полости, 0,1 %, флакон, 200 мл, № 1 Bosnalijek
В 1168 аптеках
от 206,35 грн
Цены в аптеках
Фарлинекс спрей оромукозный, раствор, 2 мг/мл + 0,5 мг/мл, флакон с насосом-распылителем, 30 мл, с аппликатором в пачке, с аппликатором в пачке, № 1; Bosnalijek
Фарлинекс Спрей оромукозный, раствор, 2 мг/мл + 0,5 мг/мл, флакон с насосом-распылителем, 30 мл, с аппликатором в пачке, с аппликатором в пачке, № 1 Bosnalijek
В 3 аптеках
от 185,73 грн
Цены в аптеках
Амлодил Босналек® капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Амлодил Босналек® Капсулы твердые, 5 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Кофан Босналек таблетки, блистер, № 10; Bosnalijek
Кофан Босналек Таблетки, блистер, № 10 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® таблетки, 5 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 5 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® таблетки, 20 мг, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® Таблетки, 20 мг, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® H 10 таблетки, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® H 10 Таблетки, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Лоприл Босналек® H 20 таблетки, блистер, № 20; Bosnalijek
Лоприл Босналек® H 20 Таблетки, блистер, № 20 Bosnalijek
Нет в наличии
Пилфуд Босналек спрей накожный, раствор, 2 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1; Bosnalijek
Пилфуд Босналек Спрей накожный, раствор, 2 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1 Bosnalijek
Нет в наличии
Пилфуд Босналек спрей накожный, раствор, 5 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1; Bosnalijek
Пилфуд Босналек Спрей накожный, раствор, 5 %, флакон с распылителем, 60 мл, № 1 Bosnalijek
Нет в наличии
Энтерофурил® капсулы, 100 мг, № 30; Bosnalijek
Энтерофурил® Капсулы, 100 мг, № 30 Bosnalijek
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції