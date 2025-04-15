Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Широкая, 87
3.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
5.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Пульс
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
43,52
Экономия при брони: -2,13 грн
В городах рядом
Подорожник
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
82,80
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Стрый, ул. Зеленая, 28
65.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Стрый, ул. Кравецкая, 2/4
65.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони: -5,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, бульв. Северный, 2-Б
112.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Ивано-Франковск, ул. Тычины Павла, 65
112.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони: -2,10 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 15 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 45 мин
Дубно, ул. Сурмичи, 101
139.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 45 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27-З
208.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
81,10
Экономия при брони: -5,18 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 15 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
76,00
Экономия при брони: -2,28 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 45 мин
Бердичев, ул. Одесская, 51
327.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
76,00
Экономия при брони: -2,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
335.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Житомир, ул. Киевская, 56
335.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 45 мин
Житомир, ул. Киевская, 62
335.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Мед-сервис
Житомир, ул. Киевская, 62
335.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Житомир, ул. Хлебная, 19
335.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -2,20 грн