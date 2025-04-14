Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
6.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,92
Экономия при брони: -5,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
10.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
88,06
Экономия при брони: -5,28 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
64.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
64.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
89,87
Экономия при брони: -4,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
64.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,03
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
64.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
70.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони: -4,81 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
70.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
86,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,51
Экономия при брони: -6,91 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,56
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 36 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
84,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
78.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
92,26
Экономия при брони: -5,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
107.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,29
Экономия при брони: -4,37 грн