Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
86,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Теннисная, 13
5.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
89,11
Экономия при брони: -4,04 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
8.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,51
Экономия при брони: -6,91 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,56
Экономия при брони: -8,96 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
84,00
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,73
Экономия при брони: -3,96 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
11.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,64
Экономия при брони: -3,87 грн
В городах рядом
Не болей
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
65.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
79,20
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
68.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
79,60
Экономия при брони: -3,68 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
69.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Подорожник
Днепр, пл. Старомостовая, 1
70.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Не болей
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
73.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,91
Экономия при брони: -3,13 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн