Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
79,60
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
88,37
Экономия при брони: -3,30 грн
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,91
Экономия при брони: -4,99 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
86,12
Экономия при брони: -3,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Миргород, ул. Гоголя, 72
188.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
190.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
190.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
79,66
Экономия при брони: -3,74 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
190.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
217.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
89,04
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
246.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
89,01
Экономия при брони: -3,94 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
248.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
249.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
251.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
92,14
Экономия при брони: -5,37 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
252.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,42
Экономия при брони: -4,82 грн