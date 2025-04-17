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Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Винница
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
76,00
Экономия при брони:
-2,28 грн
73,72
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
76,00
Экономия при брони:
-2,28 грн
73,72
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 09:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 72
112.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони:
-0,60 грн
82,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
113.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони:
-4,80 грн
82,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Хлебная, 19
114.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони:
-2,80 грн
82,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 56
114.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони:
-0,60 грн
82,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 62
114.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
75,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Житомир, ул. Киевская, 62
114.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
78,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Слеты Ивана, 60-А
114.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
75,90
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белогородка, ул. Владимирская, 35
179.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
82,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Святошинская, 38
186.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
грн
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Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
191.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
76,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
193.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
81,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мрии, 13-А
194.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони:
-3,80 грн
81,70
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
198.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,80
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,30
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,56
Экономия при брони:
-7,76 грн
79,80
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони:
-5,69 грн
79,80
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
207.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони:
-1,60 грн
81,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 19
217.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
грн
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