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Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Лоприл Босналек
®
(Lopril Bosnalijek
®
)
Николаев
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,39
Экономия при брони:
-4,47 грн
75,92
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
99.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
78,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
140.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
66,68
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,66
Экономия при брони:
-4,74 грн
75,92
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони:
-6,89 грн
78,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони:
-6,89 грн
78,60
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
195.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,63
Экономия при брони:
-4,71 грн
75,92
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 96
210.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,40
Экономия при брони:
-4,62 грн
82,78
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
251.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,60
Экономия при брони:
-3,83 грн
86,77
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
255.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони:
-5,80 грн
81,70
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони:
-6,89 грн
78,60
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
255.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
82,10
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
257.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони:
-4,81 грн
78,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
86,00
Экономия при брони:
-7,40 грн
78,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
258.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони:
-4,81 грн
78,60
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,51
Экономия при брони:
-6,91 грн
78,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
259.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони:
-5,90 грн
81,70
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
261.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
88,24
Экономия при брони:
-3,17 грн
85,07
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
84,00
Экономия при брони:
-5,40 грн
78,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
261.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
92,27
Экономия при брони:
-5,50 грн
86,77
грн
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