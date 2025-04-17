Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
В городах рядом
Подорожник
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека 36,6
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
125.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Мед-сервис
Барышевка, ул. Киевский Шлях, 126-А
125.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Киев, ул. Мрии, 13-А
129.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,56
Экономия при брони: -7,76 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -5,69 грн
Подорожник
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
132.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптекарь
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
133.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека низких цен
Конотоп, просп. Мира, 9
136.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,66
Экономия при брони: -4,74 грн
Подорожник
Вишневое, ул. Святошинская, 38
138.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Подорожник
Белогородка, ул. Владимирская, 35
143.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Слеты Ивана, 60-А
227.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Мед-сервис
Житомир, ул. Киевская, 62
229.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Киевская, 62
229.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Житомир, ул. Хлебная, 19
229.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Житомир, ул. Киевская, 56
229.6 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека бам
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 72
229.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -2,10 грн