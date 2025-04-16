Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
79,32
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
В городах рядом
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
84.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
79,20
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Александрия, просп. Соборный, 96
86.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
86,34
Экономия при брони: -3,56 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
121.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,64
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
124.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
88,56
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
125.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
125.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
130.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
131.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
89,11
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
86,00
Экономия при брони: -7,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
131.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,41
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
132.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,51
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
136.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
84,00
Экономия при брони: -5,40 грн