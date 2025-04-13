Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Киев, просп. Воздушных Сил, 52
5.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптекарь
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
7.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 26
8.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
83,30
Экономия при брони: -1,60 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,57
Экономия при брони: -7,77 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Светлицкого, 29/18
9.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Киев, ул. Мрии, 13-А
9.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -5,69 грн
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12.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
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20.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
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21.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Мед-сервис
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56.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
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130.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Слеты Ивана, 60-А
131.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Житомир, ул. Хлебная, 19
132.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Житомир, ул. Киевская, 62
133.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
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133.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
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133.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
133.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -3,20 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
76,00
Экономия при брони: -2,28 грн