Киев
Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)

Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Палия Семена, 68
11.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
78,90 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
66,68 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,70
Экономия при брони: -4,78 грн
75,92 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
78,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
78,80
Экономия при брони: -2,88 грн
75,92 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
78,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 96
303.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,53
Экономия при брони: -4,75 грн
82,78 грн
Не болей
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
305.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,29
Экономия при брони: -4,37 грн
75,92 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
341.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони: -3,50 грн
84,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -1,40 грн
84,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
69,90 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
343.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -1,40 грн
84,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -1,40 грн
84,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -3,40 грн
84,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
357.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,19
Экономия при брони: -5,12 грн
85,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
362.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,03
Экономия при брони: -3,26 грн
86,77 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
366.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -4,10 грн
83,40 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
78,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
366.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
82,10 грн
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