Лоприл Босналек® (Lopril Bosnalijek®)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 68
11.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
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Бажаемо здоровья
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
32.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Аптека шар@
Южное, ул. Химиков, 3-А
35.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,70
Экономия при брони: -4,78 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
255.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
78,80
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека низких цен
Александрия, просп. Соборный, 96
303.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,53
Экономия при брони: -4,75 грн
Не болей
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
305.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
80,29
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
341.9 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -1,40 грн
D.s.
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
342.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
342.8 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
343.4 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
344.3 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека шар@
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
357.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,19
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
362.1 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
90,03
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 4
366.0 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
87,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek
85,49
Экономия при брони: -6,89 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
366.2 км
Лоприл Босналек® таблетки 10 мг блистер №20
Bosnalijek