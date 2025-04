Принципы антибиотикотерапии наиболее распространенных бактериальных инфекций постоянно пересматриваются. Это связано с развитием резистентности у возбудителей, различной переносимостью препаратов в разных группах пациентов, особенностями течения сопутствующей патологии и т.д. Также регулярно подвергается пересмотру сама структура инфекционной патологии. Так, например, увеличивается доля гемофильной инфекции в структуре заболеваний верхних дыхательных путей. Поэтому в арсенале врача должны быть терапевтические препараты с широким спектром действия, активные против большинства популярных штаммов возбудителей и комфортные для пациента. Одним из таких препаратов является Цефодокс.

Как действует Цефодокс

Спектр действия и клиническая эффективность Цефодокса обеспечиваются его действующим веществом ― цефподоксимом. Цефподоксим ― это современный антибактериальный препарат, представитель III поколения цефалоспоринов, группа β-лактамных антибиотиков. Важным отличием его от других цефалоспориновых препаратов является возможность принимать внутрь без снижения эффективности. Эффект цефподоксима сопоставим с амоксициллином и пенициллином (Chokas E.C., 1993). Цефподоксим обладает бактерицидным эффектом ― препарат угнетает синтез компонентов клеточной стенки бактерий и устойчив к большинству плазмидоопосредованных β-лактамаз (Frampton J.E., 1992). Благодаря такому действию он эффективен в низких концентрациях (Bergogne-Berezin E., 1991) против:

стрептококков группы A, B, C, F, G ( Streptococcus pneumoniae , S. pyogenes , S. agalactiae );

, , ); коринебактерий Corynebacterium diphtheriae ;

; таких грамположительных бактерий, как S. mitis , S. sanguis , S. salivarius ;

, , ; грамотрицательной микрофлоры ― гемофильной (H. influenza, H. parainfluenzae), Moraxella catarrhalis (в том числе и β-лактамазопродуцирующие штаммы), протеи, кишечная палочка, клебсиеллы, диплококки (Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae).

Цефодокс активен в отношении стафилококков, однако исключительно метициллинчувствительных и не продуцирующих пенициллиназу.

Резистентность к цефподоксиму демонстрируют MRSA, сапрофитные стафилококки, энтерококки, клостридии, бактероиды и синегнойная палочка (инструкция МЗ Украины).

Особенностью препарата Цефодокс является то, что действующее вещество представлено в неактивной форме ― в виде пролекарства цефподоксима проксетила. Его активация происходит после того, как он абсорбировался в тонкой кишке ― отщепляется неактивная частица препарата путем деэтерификации (Borin M.T., 1991). Наличие препарата в виде пролекарства в просвете ЖКТ позволяет исключить его влияние на микробиом кишечника, а значит ― избежать развития дисбиоза (Щербак И.Б., 2013). В дальнейшем препарат в организме человека практически не метаболизируется, а выводится почками в неизмененном виде (Borin M.T., 1991). Цефподоксима проксетил характеризуется хорошей переносимостью ― при анализе клинических отзывов установлено, что не более чем у 2,7% пациентов развиваются ощутимые побочные эффекты (преимущественно гастроинтестинальные) и не более чем у 3,2% наблюдаются отклонения в клиническом и биохимическом анализе крови (Kumazawa J., 1991).

В результате исследований было установлено (Liu P., 2002), что цефподоксим раскрывает свой антибактериальный эффект в большей степени, чем цефиксим. Это связано с лучшим проникновением его в мягкие ткани (в частности в мышечную ткань) и легочную ткань (Liu P., 2005). В исследованиях на животных установлено, что цефподоксим также проникает в цереброспинальную жидкость, и хотя его концентрация достигает около 5% от плазменной, этого достаточно для достижения минимальной ингибирующей концентрации для 90% чувствительных к препарату микроорганизмов. Такие данные позволяют применять препарат и в лечении нейроинфекций (Abdel-Rakhman S.M., 2000).

Когда показан Цефодокс

Цефодокс широко применяется в таких клинических ситуациях (инструкция МЗ Украины):

в пульмонологической практике ― для лечения острого бронхита, хронического бронхита (обострение или рецидив), пневмонии бактериальной этиологии;

отоларингологической практике ― для лечения острых и хронических синуситов, тонзиллитов, фарингитов, особенно если предполагается или лабораторно подтверждена резистентность возбудителя к более популярным препаратам;

в хирургической практике, особенно в амбулаторной хирургии ― для лечения фурункулов, карбункулов, фолликулита, абсцессов, целлюлита, паронихия, язв;

в урологической практике ― для терапии неосложненных инфекций мочевыводящих путей на любом уровне (от пиелонефрита до цистита);

в дерматовенерологической практике ― для лечения неосложненного гонококкового уретрита.

Клинический опыт применения цефподоксима

Цефподоксим является препаратом для лечения негоспитальной пневмонии, поскольку может быть применен как в виде монотерапии, так и в качестве второго этапа ступенчатой схемы ― после применения инъекционных цефалоспоринов III поколения (Щербак И.Б., 2013). Учитывая опыт клинических исследований (Safran C., 1990), можно сказать, что цефподоксима проксетил является препаратом выбора в терапии инфекций верхних дыхательных путей. Клиническими исследованиями установлена (Philips H., 1993) эффективность препарата в лечении обострений ХОБЛ, поскольку обострения чаще всего вызываются чувствительной к цефподоксиму микрофлорой ― Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae или Streptococcus pneumoniae. Тем более режим дозирования препарата и пероральный путь его применения способствуют достижению комплаенса у пациентов.

Цефподоксим широко применяется в педиатрической практике, в частности для лечения отитов (Fulton D., 2001), острого среднего отита с болевым синдромом и лихорадкой (Cohen R., 1995). Кроме того, он эффективен в терапии синуситов и тонзиллофарингитов (Cohen R., 2002).

Цефподоксим является эффективной альтернативой пенициллину V в отоларингологической практике, в частности, для лечения стрептококкового фарингита и тонзиллита (Dajani A.S., 1993). По данным предварительных исследований в Европе и США, 5-дневный курс приема цефподоксима проксетила оказывает такой же клинический эффект, как 10-дневный курс пеницилина V, что является доказательством сопоставимой эффективности препарата в вопросах эрадикации БГСА и предотвращения ревматической лихорадки (Dajani A.S., 1995). Кроме того, в результате мультицентровых исследований доказано, что в терапии максиллярного синусита (гайморита) 5-дневный курс цефподоксима проксетила сопоставим по клинической эффективности с 8-дневным курсом амоксициллина в сочетании с клавулановой кислотой (Polonovski J.M., 2006).

Цефподоксима проксетил может быть применен для лечения инфекционного эндокардита у детей, особенно если он вызван атипичной бактериальной микрофлорой (Abiotrophia defectiva или Haemophilus parainfluenzae) (Kraicar N., 2019).

При циститах цефподоксим считается препаратом второй линии ввиду высокого риска резистентности ― цистит может быть вызван исходно нечувствительной микрофлорой. Его назначение обосновано только после бактериологического анализа мочи с определением чувствительности к антибиотикам (Colgan R., 2011). Интересно, что при оценке чувствительности необязательно включать в исследование цефподоксим ― можно с высокой достоверностью ориентироваться на чувствительность патологической микрофлоры к цефазолину (Bookstaver D.A., 2015).

В результате рандомизированных двойных слепых клинических исследований (Shakur S., 2007) была продемонстрирована эффективность цефподоксима проксетила в терапии брюшного тифа у детей. Препарат позволяет достичь полной бактериологической эрадикации (при исследовании крови культуральным методом).

Цефподоксим рекомендован для антибиотикопрофилактики перед проведением процедуры аллогенной трансплантации стволовых клеток. Период перед введением графта ассоциирован с повышенным риском инфекционных заболеваний в связи с нейтропенией (Doan Vi.P., 2019). В целом цефподоксим рекомендован при любых нейтропенических состояниях, поскольку имеет широкий спектр действия и хорошую переносимость, так что может применяться даже у пациентов с непереносимостью фторхинолонов (Wojenski D.J., 2014).

Цефподоксим также подходить для применения в дерматологии и амбулаторной хирургии ― он эффективен для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний кожи и ее придатков (Stevens D.L., 1993).

Что нужно учитывать при применении Цефодокса

Цефодокс представлен в форме таблеток и оральной суспензии. Последнюю можно применять для лечения детей начиная с 5-месячного возраста (инструкция МЗ Украины), а таблетки предназначены для детей в возрасте старше 12 лет и взрослых. Что касается применения препарата во время кормления грудью, вопрос необходимо решать в индивидуальном порядке с учетом клинической ситуации и сопутствующих факторов. Известно, что после приема разовой дозы 200 мг внутрь цефподоксим секретируется в грудное молоко в количестве до 6% от уровня в плазме крови через 4 ч после приема и до 16% ― через 6 ч. При полностью грудном вскармливании ребенка (без докорма смесями и прикормами) за сутки он может получить максимальную дозу около 0,055 мг/кг, тогда как рекомендуемая терапевтическая доза составляет 10 мг/кг массы тела. Это означает, что препарат не окажет значимого действия на ребенка, однако может вызвать транзиторные нарушения кишечной микрофлоры в период ее становления (LactMed, 2018). Оценка безопасности применения препарата во время беременности не проводилась (инструкция МЗ Украины).

Цефподоксим выводится преимущественно с мочой, что обусловливает необходимость в коррекции дозы препарата у больных с почечной недостаточностью, а также находящихся на хроническом гемодиализе (Borin M.T., 1992). Препарат выводится из организма с помощью гемодиализа, что также используется при передозировке (инструкция МЗ Украины).

При назначении цефподоксима проксетила следует учитывать риск развития перекрестной аллергии ― 5–10% больных с аллергией на пенициллин также демонстрируют непереносимость цефалоспоринов, поэтому при упоминании подобных реакций необходимо проводить тест на определение индивидуальной чувствительности (инструкция МЗ Украины).

При назначении Цефодокса необходимо учитывать препараты, которые пациент принимает постоянно или длительными курсами. Так, антацидные препараты и блокаторы Н 2 -рецепторов снижают абсорбцию препарата, петлевые диуретики повышают его нефротоксичность, а сам он может потенциировать антикоагулянтные эффекты кумаринов (инструкция МЗ Украины).

Заключение

Следует отметить, что Цефодокс является современным препаратом, который может применяться в амбулаторной практике. У него широкий спектр действия для борьбы с наиболее распространенными возбудителями в ЛОР-практике, урологии и педиатрии. Препарат выпускается в форме таблеток и суспензии, что обеспечивает удобный и точный подбор дозы даже для маленьких детей. Цефодокс применяется внутрь, благодаря чему является комфортной для пациента альтернативой инъекционным антибиотикам, а также может выступать в качестве препарата II ступени ― на него можно переводить после лечения инъекционными цефалоспоринами.