Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
428,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
358,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
448,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,12
Экономия при брони: -66,12 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
363,20
Экономия при брони: -16,10 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,40
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -27,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
572,38
Экономия при брони: -65,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -16,90 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
428,50
Экономия при брони: -5,30 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
358,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
428,98
Экономия при брони: -6,98 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
562,00
Экономия при брони: -85,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -27,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00
Экономия при брони: -5,80 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн