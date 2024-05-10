полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов III поколения широкого спектра действия для приема внутрь. Бактерицидное действие цефподоксима обусловлено подавлением синтеза наружной мембраны бактерий. Активен в отношении многих грамположительных, грамотрицательных, аэробных и анаэробных микроорганизмов. Устойчив к действию β-лактамаз многих микроорганизмов. Нечувствительны к цефподоксиму Streptococcus spp. группы D; Staphylococcus spp., устойчивые к метициллину; Corynebacterium групп J и K; Pseudomonas spp., в том числе Pseudomonas aeruginosa; Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumanii, Clostridium difficile и Bacteroides spp.

Хорошо проникает в ткани легких, слизистую оболочку бронхов, плевральную жидкость, небные миндалины и интерстициальную жидкость. Выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде.