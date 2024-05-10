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Активные вещества — “Ц”ЦЕФПОДОКСИМ (CEFPODOXIMUM)

ЦЕФПОДОКСИМ (CEFPODOXIMUM) Действующее вещество

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Найдено: 17 препаратов
Цефма таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Sandoz
Цефма Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Sandoz
В 1086 аптеках
от 455,36 грн
Цены в аптеках
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Abryl Formulations
Цедоксим Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Abryl Formulations
В 740 аптеках
от 415,91 грн
Цены в аптеках
Цедоксим порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Abryl Formulations
Цедоксим Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Abryl Formulations
В 209 аптеках
от 331,55 грн
Цены в аптеках
Цедоксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10; Abryl Formulations
Цедоксим Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10 Abryl Formulations
В 191 аптеке
от 310,85 грн
Цены в аптеках
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Aurobindo Pharma
Ауроподокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Aurobindo Pharma
В 39 аптеках
от 394,80 грн
Цены в аптеках
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10; Pharma International
Цефодокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10 Pharma International
В 36 аптеках
от 344,01 грн
Цены в аптеках
Пецеф таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Dr. Reddy's Laboratories Ltd
Пецеф Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Dr. Reddy's Laboratories Ltd
В 3 аптеках
от 384,90 грн
Цены в аптеках
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10; Pharma International
Цефодокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10 Pharma International
В 89 аптеках других городов
от 366,11 грн
Цены в других городах
Цефма детская суспензия порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Sandoz
Цефма детская суспензия Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Sandoz
В 5 аптеках других городов
от 297,84 грн
Цены в других городах
Цефодокс порошок для оральной суспензии, 50 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Pharma International
Цефодокс Порошок для оральной суспензии, 50 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Pharma International
Нет в наличии
Цефодокс порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Pharma International
Цефодокс Порошок для оральной суспензии, 100 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Pharma International
Нет в наличии
Цефпотек® 200 таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10; Nobel
Цефпотек® 200 Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 10 Nobel
Нет в наличии
Цефпотек® 200 таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 20; Nobel
Цефпотек® 200 Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 20 Nobel
Нет в наличии
Фоксеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10; Alkaloid
Фоксеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10 Alkaloid
Нет в наличии
Фоксеро порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1; Alkaloid
Фоксеро Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, для приготовления 100 мл суспензии, д/п 100 мл сусп., № 1 Alkaloid
Нет в наличии
Ауроподокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10; Aurobindo Pharma
Ауроподокс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, блистер, № 10 Aurobindo Pharma
Нет в наличии
Цефма детская суспензия порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Sandoz
Цефма детская суспензия Порошок для оральной суспензии, 40 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Sandoz
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, порошок для оральной суспензии.

полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов III поколения широкого спектра действия для приема внутрь. Бактерицидное действие цефподоксима обусловлено подавлением синтеза наружной мембраны бактерий. Активен в отношении многих грамположительных, грамотрицательных, аэробных и анаэробных микроорганизмов. Устойчив к действию β-лактамаз многих микроорганизмов. Нечувствительны к цефподоксиму Streptococcus spp. группы D; Staphylococcus spp., устойчивые к метициллину; Corynebacterium групп J и K; Pseudomonas spp., в том числе Pseudomonas aeruginosa; Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumanii, Clostridium difficile и Bacteroides spp.
Хорошо проникает в ткани легких, слизистую оболочку бронхов, плевральную жидкость, небные миндалины и интерстициальную жидкость. Выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде.

инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов, верхних и нижних дыхательных путей у взрослых и подростков, вызванные чувствительными к цефподоксиму микроорганизмами, в том числе тонзиллит, фарингит, острый синусит, острый бронхит, острая пневмония, обострение хронического бронхита (особенно у лиц, злоупотребляющих алкоголем и курением, и у лиц в возрасте старше 65 лет).

дозу устанавливают индивидуально. Суточная доза для взрослых и подростков составляет 200–400 мг. Назначают внутрь во время еды 2 раза в сутки (каждые 12 ч). Пациентам с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин) разовую дозу снижают вдвое.

повышенная чувствительность к цефалоспоринам.

диарея, тошнота, рвота, боль в области живота, транзиторное умеренное повышение активности трансаминаз и ЩФ в плазме крови, незначительное повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови, тромбоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения и эозинофилия, головная боль, преходящие кожные высыпания, зуд.

с осторожностью назначают пациентам с повышенной чувствительностью к пенициллинам. Безопасность применения цефподоксима в период беременности и кормления грудью не установлена. При лечении возможно появление положительной реакции Кумбса.

блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (ранитидин и др.) и антацидные препараты (алюминия гидрооксид, натрия гидрокарбонат) снижают биодоступность цефподоксима.