ЦЕФПОДОКСИМ (CEFPODOXIMUM) Действующее вещество
полусинтетический антибиотик группы цефалоспоринов III поколения широкого спектра действия для приема внутрь. Бактерицидное действие цефподоксима обусловлено подавлением синтеза наружной мембраны бактерий. Активен в отношении многих грамположительных, грамотрицательных, аэробных и анаэробных микроорганизмов. Устойчив к действию β-лактамаз многих микроорганизмов. Нечувствительны к цефподоксиму Streptococcus spp. группы D; Staphylococcus spp., устойчивые к метициллину; Corynebacterium групп J и K; Pseudomonas spp., в том числе Pseudomonas aeruginosa; Listeria monocytogenes, Acinetobacter baumanii, Clostridium difficile и Bacteroides spp.
Хорошо проникает в ткани легких, слизистую оболочку бронхов, плевральную жидкость, небные миндалины и интерстициальную жидкость. Выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде.
инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов, верхних и нижних дыхательных путей у взрослых и подростков, вызванные чувствительными к цефподоксиму микроорганизмами, в том числе тонзиллит, фарингит, острый синусит, острый бронхит, острая пневмония, обострение хронического бронхита (особенно у лиц, злоупотребляющих алкоголем и курением, и у лиц в возрасте старше 65 лет).
дозу устанавливают индивидуально. Суточная доза для взрослых и подростков составляет 200–400 мг. Назначают внутрь во время еды 2 раза в сутки (каждые 12 ч). Пациентам с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин) разовую дозу снижают вдвое.
повышенная чувствительность к цефалоспоринам.
диарея, тошнота, рвота, боль в области живота, транзиторное умеренное повышение активности трансаминаз и ЩФ в плазме крови, незначительное повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови, тромбоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения и эозинофилия, головная боль, преходящие кожные высыпания, зуд.
с осторожностью назначают пациентам с повышенной чувствительностью к пенициллинам. Безопасность применения цефподоксима в период беременности и кормления грудью не установлена. При лечении возможно появление положительной реакции Кумбса.
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов (ранитидин и др.) и антацидные препараты (алюминия гидрооксид, натрия гидрокарбонат) снижают биодоступность цефподоксима.