Николаев (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека бам
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,00
Экономия при брони: -8,40 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
373,20
Экономия при брони: -12,60 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
466,41
Экономия при брони: -25,03 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
462,82
Экономия при брони: -21,32 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -13,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
441,31
Экономия при брони: -41,63 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн