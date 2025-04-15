Львов (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
445,80
Экономия при брони: -41,25 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90
Экономия при брони: -13,60 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -57,20 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -23,90 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
428,50
Экономия при брони: -6,10 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
439,90
Экономия при брони: -15,60 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
384,24
Экономия при брони: -41,62 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
570,07
Экономия при брони: -31,51 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
451,35
Экономия при брони: -51,45 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -57,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
363,20
Экономия при брони: -12,70 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -23,60 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -13,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -13,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00
Экономия при брони: -4,70 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International