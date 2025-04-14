Харьков (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
373,71
Экономия при брони: -12,01 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
386,61
Экономия при брони: -24,96 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
504,51
Экономия при брони: -31,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
640,78
Экономия при брони: -83,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
639,34
Экономия при брони: -38,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
375,62
Экономия при брони: -18,31 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
495,84
Экономия при брони: -48,95 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
629,77
Экономия при брони: -73,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
501,77
Экономия при брони: -54,88 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
637,29
Экономия при брони: -80,79 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,10 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
408,89
Экономия при брони: -24,49 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
504,09
Экономия при брони: -32,09 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
640,24
Экономия при брони: -59,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
409,89
Экономия при брони: -25,49 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
505,32
Экономия при брони: -33,32 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
641,81
Экономия при брони: -60,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
506,13
Экономия при брони: -34,02 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
642,83
Экономия при брони: -42,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
490,53
Экономия при брони: -37,09 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
623,03
Экономия при брони: -47,17 грн