Винница (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
410,40
Экономия при брони: -48,08 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
496,27
Экономия при брони: -69,29 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
630,31
Экономия при брони: -88,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
363,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90
Экономия при брони: -35,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
417,10
Экономия при брони: -55,76 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
504,37
Экономия при брони: -77,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
373,20
Экономия при брони: -10,10 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90
Экономия при брони: -35,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -11,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -44,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
363,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90
Экономия при брони: -35,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
383,73
Экономия при брони: -39,06 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
562,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
386,89
Экономия при брони: -42,22 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
641,51
Экономия при брони: -99,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
363,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
377,41
Экономия при брони: -32,33 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
492,71
Экономия при брони: -65,64 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
625,80
Экономия при брони: -73,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
378,66
Экономия при брони: -33,58 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
495,84
Экономия при брони: -68,77 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
629,77
Экономия при брони: -77,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -11,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90
Экономия при брони: -35,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
505,65
Экономия при брони: -78,89 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
642,23
Экономия при брони: -100,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
375,63
Экономия при брони: -28,14 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
490,39
Экономия при брони: -63,30 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
622,85
Экономия при брони: -80,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -11,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -11,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
443,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -44,00 грн