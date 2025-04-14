Одесса (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
376,94
Экономия при брони: -29,39 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
494,99
Экономия при брони: -41,55 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
628,68
Экономия при брони: -52,82 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
491,67
Экономия при брони: -38,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90
Экономия при брони: -40,70 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
554,70
Экономия при брони: -2,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
496,79
Экономия при брони: -43,35 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
630,97
Экономия при брони: -55,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
503,52
Экономия при брони: -50,08 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
371,50
Экономия при брони: -9,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -49,60 грн