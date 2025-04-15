Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
586,11
Экономия при брони: -76,11 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
564,61
Экономия при брони: -55,79 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
448,37
Экономия при брони: -21,24 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
363,20
Экономия при брони: -6,10 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
448,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
360,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
448,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,39
Экономия при брони: -27,39 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -6,90 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
376,49
Экономия при брони: -14,09 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
442,81
Экономия при брони: -15,89 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
561,79
Экономия при брони: -20,35 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,00
Экономия при брони: -11,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
554,70
Экономия при брони: -7,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
562,71
Экономия при брони: -64,30 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
380,57
Экономия при брони: -31,24 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
448,72
Экономия при брони: -27,48 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
360,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,39
Экономия при брони: -33,39 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн