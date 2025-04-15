Днепр (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
387,39
Экономия при брони: -26,17 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
457,83
Экономия при брони: -47,41 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
579,49
Экономия при брони: -59,87 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
388,65
Экономия при брони: -26,53 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
458,17
Экономия при брони: -47,75 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
579,92
Экономия при брони: -60,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,57
Экономия при брони: -28,69 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
550,83
Экономия при брони: -35,88 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -24,20 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
440,90
Экономия при брони: -18,10 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -14,10 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00
Экономия при брони: -6,20 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
578,30
Экономия при брони: -39,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -24,20 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
373,07
Экономия при брони: -27,18 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
445,82
Экономия при брони: -27,26 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
385,41
Экономия при брони: -39,52 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
453,11
Экономия при брони: -34,55 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
573,52
Экономия при брони: -34,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
429,00 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
543,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
381,62
Экономия при брони: -19,49 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
569,44
Экономия при брони: -27,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
452,94
Экономия при брони: -25,23 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
573,30
Экономия при брони: -31,78 грн