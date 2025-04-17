Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
428,57
Экономия при брони: -12,86 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
440,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
385,48
Экономия при брони: -23,83 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
585,82
Экономия при брони: -36,22 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
440,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
555,90
Экономия при брони: -4,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
382,14
Экономия при брони: -20,40 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
457,77
Экономия при брони: -24,44 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
555,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90
Экономия при брони: -38,40 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
562,12
Экономия при брони: -20,63 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
376,55
Экономия при брони: -15,25 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
573,12
Экономия при брони: -23,21 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
555,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
440,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
555,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -6,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
488,97
Экономия при брони: -55,51 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
555,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
369,50 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
437,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
555,00 грн