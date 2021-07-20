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Производители на букву “P”

Pharma International45 препаратов

45 препаратов
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Аэрофиллин®
Аэрофиллин®
Таблетки 400 мг №20
ABC Farmaceutici
от 385,00 грн
в 875 аптеках
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Cefak
от 462,80 грн
в 789 аптеках
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Цефавора
Цефавора
Капли оральные флакон 100 мл №1
Cefak
от 565,46 грн
в 588 аптеках
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Цефанейро
Цефанейро
Таблетки блистер №20
Cefak
от 191,56 грн
в 569 аптеках
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Цефасель
Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Cefak
от 823,90 грн
в 538 аптеках
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Цефамадар
Цефамадар
Таблетки блистер №100
Cefak
от 564,94 грн
в 522 аптеках
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Цефавора
Цефавора
Капли оральные флакон 50 мл №1
Cefak
от 381,83 грн
в 521 аптеке
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Цефодокс
Цефодокс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
от 477,00 грн
в 516 аптеках
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Цефодокс
Цефодокс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
от 316,54 грн
в 490 аптеках
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Цефодокс
Цефодокс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
от 371,00 грн
в 484 аптеках
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Цефикс
Цефикс
Капсулы 400 мг №5
Pharma International
от 248,60 грн
в 476 аптеках
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Цефутил®
Цефутил®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
от 320,38 грн
в 454 аптеках
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Цефикс
Цефикс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон для приготовления 60 мл суспензии №1
Pharma International
от 224,31 грн
в 424 аптеках
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Цефикс
Цефикс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон для приготовления 30 мл суспензии №1
Pharma International
от 152,01 грн
в 387 аптеках
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Цефутил®
Цефутил®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
от 240,20 грн
в 345 аптеках
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Лексин® 500
Лексин® 500
Капсулы 500 мг №20
Hikma
Нет в наличии
Цефагил
Цефагил
Таблетки блистер №100
Cefak
Нет в наличии
Риабал
Риабал
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Hikma
Нет в наличии
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