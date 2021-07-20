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Pharma International
45 препаратов
45 препаратов
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Полное название
ООО "Мегаком" - представитель в Украине
Адрес
61145, Харьков, ул. Клочковская, 195Б
Телефон
(057) 719-59-06
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Аэрофиллин®
Таблетки 400 мг №20
ABC Farmaceutici
от
385,00
грн
в 875 аптеках
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Цефасель
Таблетки 100 мкг №20
Cefak
от
462,80
грн
в 789 аптеках
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Цефавора
Капли оральные флакон 100 мл №1
Cefak
от
565,46
грн
в 588 аптеках
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Цефанейро
Таблетки блистер №20
Cefak
от
191,56
грн
в 569 аптеках
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Цефасель
Таблетки 300 мкг №20
Cefak
от
823,90
грн
в 538 аптеках
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Цефамадар
Таблетки блистер №100
Cefak
от
564,94
грн
в 522 аптеках
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Цефавора
Капли оральные флакон 50 мл №1
Cefak
от
381,83
грн
в 521 аптеке
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Цефодокс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
от
477,00
грн
в 516 аптеках
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Цефодокс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
от
316,54
грн
в 490 аптеках
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Цефодокс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
от
371,00
грн
в 484 аптеках
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Цефикс
Капсулы 400 мг №5
Pharma International
от
248,60
грн
в 476 аптеках
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Цефутил®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер в коробке №10
Pharma International
от
320,38
грн
в 454 аптеках
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Цефикс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон для приготовления 60 мл суспензии №1
Pharma International
от
224,31
грн
в 424 аптеках
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Цефикс
Порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон для приготовления 30 мл суспензии №1
Pharma International
от
152,01
грн
в 387 аптеках
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Цефутил®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг блистер в коробке №10
Pharma International
от
240,20
грн
в 345 аптеках
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Лексин® 500
Капсулы 500 мг №20
Hikma
Нет в наличии
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Цефагил
Таблетки блистер №100
Cefak
Нет в наличии
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Риабал
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №20
Hikma
Нет в наличии
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