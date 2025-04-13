Киев (адрес не указан)
Доступно в 517 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,40 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,40 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
403,71
Экономия при брони: -61,36 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
497,18
Экономия при брони: -75,56 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
573,50
Экономия при брони: -87,13 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
407,83
Экономия при брони: -61,99 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
598,10
Экономия при брони: -90,83 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,10
Экономия при брони: -10,40 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -47,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
374,50
Экономия при брони: -11,24 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
442,92
Экономия при брони: -13,29 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
384,19
Экономия при брони: -58,39 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
573,54
Экономия при брони: -87,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,90
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
384,68
Экономия при брони: -15,86 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
391,80 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
473,90 грн
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
601,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг №10
Pharma International
364,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Цефодокс порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Pharma International
Цефодокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг №10
Pharma International
558,50
Экономия при брони: -4,10 грн