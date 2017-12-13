Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye) (168120) - инструкция по применению ATC-классификация
Артишока экстракт-Здоровье инструкция по применению
Фармакологические свойства
желчегонное средство. Используется для лечения при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Препарат усиливает желчеотделение; нормализует биохимические показатели желчи и крови. Оказывает мочегонное действие, снижает уровень азотсодержащих веществ (мочевина, креатинин) и уровень общего ХС крови.
Показания Артишока экстракт-Здоровье
дискинезия желчных путей по гипотонически-гипокинетическому типу, холецистит, хронический гепатит, хроническая интоксикация (гепатотоксическими веществами, нитросоединениями, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.), почечная недостаточность.
Применение Артишока экстракт-Здоровье
детям в возрасте 6–12 лет назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки, старше 12 лет и взрослым — по 2–3 капсулы 3 раза в сутки. Препарат принимают за 15–30 мин до еды. Длительность курса лечения составляет 2–4 нед. Через 1–2 мес курс лечения можно повторить.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, непроходимость желчных путей, период кормления грудью, острые воспалительные и резко выраженные дистрофические процессы в печени.
Побочные эффекты
при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.
Взаимодействия
при одновременном применении препарата с гипоазотемическими и гипохолестеринемическими средствами возможно усиление эффекта.
Передозировка
возможна диарея.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С.