детям в возрасте 6–12 лет назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки, старше 12 лет и взрослым — по 2–3 капсулы 3 раза в сутки. Препарат принимают за 15–30 мин до еды. Длительность курса лечения составляет 2–4 нед. Через 1–2 мес курс лечения можно повторить.