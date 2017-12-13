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Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye) (168120) - инструкция по применению ATC-классификация

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Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Цена в городе Киев
от 82,31 грн
Без рецепта
30 шт, 300 мг от 82,31 грн 60 шт, 100 мг от 54,09 грн
В наличии в 436 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
300 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-група
A05A X10** Различные препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/0140/01/02 от 13.12.2017
Международное название
CYNARA SCOLYMUS*& (АРТИШОК ПОСЕВНОЙ*&)

Артишока экстракт-Здоровье инструкция по применению

Фармакологические свойства

желчегонное средство. Используется для лечения при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Препарат усиливает желчеотделение; нормализует биохимические показатели желчи и крови. Оказывает мочегонное действие, снижает уровень азотсодержащих веществ (мочевина, креатинин) и уровень общего ХС крови.

Показания Артишока экстракт-Здоровье

дискинезия желчных путей по гипотонически-гипокинетическому типу, холецистит, хронический гепатит, хроническая интоксикация (гепатотоксическими веществами, нитросоединениями, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.), почечная недостаточность.

Применение Артишока экстракт-Здоровье

детям в возрасте 6–12 лет назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки, старше 12 лет и взрослым — по 2–3 капсулы 3 раза в сутки. Препарат принимают за 15–30 мин до еды. Длительность курса лечения составляет 2–4 нед. Через 1–2 мес курс лечения можно повторить.

Противопоказания

повышенная чувствительность к препарату, непроходимость желчных путей, период кормления грудью, острые воспалительные и резко выраженные дистрофические процессы в печени.

Побочные эффекты

при длительном применении препарата в высоких дозах возможно развитие диареи.

Взаимодействия

при одновременном применении препарата с гипоазотемическими и гипохолестеринемическими средствами возможно усиление эффекта.

Передозировка

возможна диарея.

Условия хранения

в сухом, защищенном от света месте при температуре до 25 °С.

Артишока экстракт-Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30
от 82,31 грн
В наличии в 436 аптеках
Цены в аптеках
Артишока экстракт-Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30
от 82,31 грн
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