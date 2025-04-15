Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
88,58
Экономия при брони: -5,73 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
120,91
Экономия при брони: -5,49 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40
Экономия при брони: -25,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
137,66
Экономия при брони: -4,60 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,68
Экономия при брони: -16,95 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
137,72
Экономия при брони: -15,23 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,19
Экономия при брони: -9,74 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
137,83
Экономия при брони: -17,82 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
154,46
Экономия при брони: -10,02 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
101,33
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
150,14
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40
Экономия при брони: -25,50 грн