Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 440 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -18,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
107,75
Экономия при брони: -23,13 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
162,60
Экономия при брони: -34,91 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
107,77
Экономия при брони: -23,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
139,72
Экономия при брони: -5,57 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 32 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,41
Экономия при брони: -7,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,19
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
128,27
Экономия при брони: -5,56 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
100,92
Экономия при брони: -3,03 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
144,06
Экономия при брони: -4,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
133,56
Экономия при брони: -10,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,46
Экономия при брони: -4,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
163,70
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,50
Экономия при брони: -6,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,50
Экономия при брони: -5,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40
Экономия при брони: -20,70 грн