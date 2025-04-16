Киев
Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)

Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,25
Экономия при брони: -1,28 грн
37,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
153,40
Экономия при брони: -33,80 грн
119,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
140,18
Экономия при брони: -17,78 грн
122,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,90
Экономия при брони: -2,30 грн
119,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,53
Экономия при брони: -12,06 грн
126,47 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,66
Экономия при брони: -12,19 грн
126,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
122,00
Экономия при брони: -2,40 грн
119,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
119,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
119,60 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,14
Экономия при брони: -15,43 грн
122,71 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
87,60 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,91
Экономия при брони: -10,50 грн
124,41 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
132,69
Экономия при брони: -8,28 грн
124,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
85,50 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
119,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
127,16
Экономия при брони: -6,82 грн
120,34 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
122,00
Экономия при брони: -2,40 грн
119,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
133,22
Экономия при брони: -4,80 грн
128,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,17
Экономия при брони: -9,72 грн
126,45 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
124,28
Экономия при брони: -9,02 грн
115,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -24,30 грн
119,60 грн
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