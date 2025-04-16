Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,25
Экономия при брони: -1,28 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
153,40
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
140,18
Экономия при брони: -17,78 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,90
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,53
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,66
Экономия при брони: -12,19 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
122,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,14
Экономия при брони: -15,43 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,91
Экономия при брони: -10,50 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
132,69
Экономия при брони: -8,28 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
127,16
Экономия при брони: -6,82 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
122,00
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
133,22
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,17
Экономия при брони: -9,72 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
124,28
Экономия при брони: -9,02 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -24,30 грн