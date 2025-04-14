Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
150,82
Экономия при брони: -5,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
129,43
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
89,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,90
Экономия при брони: -8,79 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
149,04
Экономия при брони: -4,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,77
Экономия при брони: -6,66 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
139,42
Экономия при брони: -6,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
139,33
Экономия при брони: -7,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
149,91
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
50,12
Экономия при брони: -1,95 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
132,12
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
152,25
Экономия при брони: -6,86 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
92,30
Экономия при брони: -5,40 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
154,67
Экономия при брони: -9,62 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
133,07
Экономия при брони: -9,73 грн