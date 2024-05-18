Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИПрочие препараты, применяемые при билиарной патологииРазличные препараты, включая комбинацииАртишока экстракт-ЗдоровьеЦены в аптеках

Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер, №60 - Запорожье (56590) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: капсулы (30)
72,00
Экономия: -12,60 грн
59,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (4)
69,50
Экономия: -11,55 грн
57,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: блистер (1)
54,09 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
67,99
Экономия: -10,04 грн
57,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
69,99
Экономия: -12,04 грн
57,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
69,99
Экономия: -12,04 грн
57,95 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -19,80 грн
58,20 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -12,60 грн
59,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -18,60 грн
59,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
72,00
Экономия: -13,80 грн
58,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: капсулы (40)
66,99
Экономия: -9,04 грн
57,95 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: капсулы (20)
72,00
Экономия: -12,60 грн
59,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: блистер (2)
53,85 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (2)
83,99
Экономия: -26,04 грн
57,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -19,55 грн
57,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 35
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (2)
72,50
Экономия: -14,55 грн
57,95 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
66,80 грн