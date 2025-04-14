Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,29
Экономия при брони: -9,02 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,73
Экономия при брони: -10,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,98
Экономия при брони: -7,21 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
100,80
Экономия при брони: -13,60 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -22,10 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,62
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,34
Экономия при брони: -8,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
100,80
Экономия при брони: -13,60 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,54
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,60
Экономия при брони: -2,06 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,19
Экономия при брони: -6,74 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
126,65
Экономия при брони: -4,78 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
128,63
Экономия при брони: -6,84 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
127,54
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,50
Экономия при брони: -9,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,29
Экономия при брони: -3,84 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,02
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 34 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
141,27
Экономия при брони: -7,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
127,06
Экономия при брони: -5,26 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 4 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье