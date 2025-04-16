Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
137,50
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
89,96
Экономия при брони: -7,83 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
108,57
Экономия при брони: -7,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
86,12
Экономия при брони: -4,59 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
121,99
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,89
Экономия при брони: -14,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,43
Экономия при брони: -11,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
95,98
Экономия при брони: -14,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,64
Экономия при брони: -12,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,28
Экономия при брони: -12,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,93
Экономия при брони: -14,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,45
Экономия при брони: -12,93 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
153,40
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,95
Экономия при брони: -13,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
96,00
Экономия при брони: -4,80 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
137,50
Экономия при брони: -15,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,00
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40 грн