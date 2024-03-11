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Активные вещества — “А”АРТИШОК ПОСЕВНОЙ* (CYNARA SCOLYMUS*)

АРТИШОК ПОСЕВНОЙ* (CYNARA SCOLYMUS*) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 40; Киевский витаминный завод
Артихол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, блистер в пачке, № 40 Киевский витаминный завод
В 1073 аптеках
от 160,57 грн
Цены в аптеках
Хофитол таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 60 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 1048 аптеках
от 246,60 грн
Цены в аптеках
Артихол таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Артихол Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 1044 аптеках
от 71,35 грн
Цены в аптеках
Хофитол таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 180; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, блистер, № 180 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 687 аптеках
от 546,48 грн
Цены в аптеках
Артишока экстракт-Здоровье капсулы, 300 мг, блистер, № 30; Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье Капсулы, 300 мг, блистер, № 30 Здоровье
В 436 аптеках
от 82,31 грн
Цены в аптеках
Хофитол раствор оральный, флакон, 120 мл, № 1; Лаборатории Майоли Спиндлер
Хофитол Раствор оральный, флакон, 120 мл, № 1 Лаборатории Майоли Спиндлер
В 379 аптеках
от 339,07 грн
Цены в аптеках
Артишока экстракт-Здоровье капсулы, 100 мг, блистер, № 60; Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье Капсулы, 100 мг, блистер, № 60 Здоровье
В 169 аптеках
от 54,09 грн
Цены в аптеках
Цинарикс таблетки, покрытые оболочкой, 55 мг, № 60; Montavit
Цинарикс Таблетки, покрытые оболочкой, 55 мг, № 60 Montavit
В 116 аптеках
от 130,17 грн
Цены в аптеках
Цинарикс Форте таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, блистер, № 30; Montavit
Цинарикс Форте Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, блистер, № 30 Montavit
В 42 аптеках
от 275,75 грн
Цены в аптеках
Артишок-Астрафарм капсулы, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 60; Астрафарм
Артишок-Астрафарм Капсулы, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 60 Астрафарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, р-р для перорального применения.

содержит фенольное соединение цинарин в сочетании с фенокислотами, биофлавоноидами и другими веществами, оказывает желчегонное, мочегонное и гепатопротекторное действие. Способствует выделению из организма мочевины, токсинов (в том числе нитросоединений, алкалоидов, солей тяжелых металлов). Содержащиеся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, тиамин, рибофлавин, инулин способствуют нормализации обменных процессов.

дискинезия желчных путей по гипотонически-гипокинетическому типу, холецистит, хронический гепатит; хронические интоксикации (гепатотоксическими веществами, нитросоединениями, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.); почечная недостаточность.

взрослым внутрь по 2–3 таблетки/капсулы или 2,5–5 мл р-ра (1 г экстракта на 5 мл р-ра), разведенных в воде, 3 раза в сутки перед едой. Курс лечения — 10–20 дней ежемесячно. Детям в зависимости от возраста препараты артишока назначают в дозе ¼–½ от таковой, применяемой у взрослых.

обтурация желчных протоков, желчнокаменная болезнь, повышенная чувствительность к препаратам артишока посевного.

при длительном применении препаратов артишока в высоких дозах возможно развитие диареи.