АРТИШОК ПОСЕВНОЙ* (CYNARA SCOLYMUS*) Действующее вещество
содержит фенольное соединение цинарин в сочетании с фенокислотами, биофлавоноидами и другими веществами, оказывает желчегонное, мочегонное и гепатопротекторное действие. Способствует выделению из организма мочевины, токсинов (в том числе нитросоединений, алкалоидов, солей тяжелых металлов). Содержащиеся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, тиамин, рибофлавин, инулин способствуют нормализации обменных процессов.
дискинезия желчных путей по гипотонически-гипокинетическому типу, холецистит, хронический гепатит; хронические интоксикации (гепатотоксическими веществами, нитросоединениями, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.); почечная недостаточность.
взрослым внутрь по 2–3 таблетки/капсулы или 2,5–5 мл р-ра (1 г экстракта на 5 мл р-ра), разведенных в воде, 3 раза в сутки перед едой. Курс лечения — 10–20 дней ежемесячно. Детям в зависимости от возраста препараты артишока назначают в дозе ¼–½ от таковой, применяемой у взрослых.
обтурация желчных протоков, желчнокаменная болезнь, повышенная чувствительность к препаратам артишока посевного.
при длительном применении препаратов артишока в высоких дозах возможно развитие диареи.