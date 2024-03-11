взрослым внутрь по 2–3 таблетки/капсулы или 2,5–5 мл р-ра (1 г экстракта на 5 мл р-ра), разведенных в воде, 3 раза в сутки перед едой. Курс лечения — 10–20 дней ежемесячно. Детям в зависимости от возраста препараты артишока назначают в дозе ¼–½ от таковой, применяемой у взрослых.