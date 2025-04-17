Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
102,60
Экономия при брони: -15,10 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
150,30
Экономия при брони: -28,80 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
102,30
Экономия при брони: -3,07 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
144,57
Экономия при брони: -4,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,46
Экономия при брони: -16,37 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
137,23
Экономия при брони: -10,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
97,72
Экономия при брони: -16,68 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,85
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
122,10
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
92,16
Экономия при брони: -7,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
100,80
Экономия при брони: -13,30 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
143,90
Экономия при брони: -22,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
134,13
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40
Экономия при брони: -24,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,50
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
126,19
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
126,12
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,43
Экономия при брони: -4,78 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
122,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
133,84
Экономия при брони: -7,39 грн