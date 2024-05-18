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Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер, №30 - Запорожье (114398) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (2)
101,36
Экономия: -8,75 грн
92,61 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (2)
93,46
Экономия: -5,11 грн
88,35 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
101,50
Экономия: -19,18 грн
82,32 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
102,00
Экономия: -17,40 грн
84,60 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
96,50
Экономия: -14,18 грн
82,32 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
94,60
Экономия: -4,15 грн
90,45 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
95,41
Экономия: -10,90 грн
84,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
93,19
Экономия: -3,49 грн
89,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
101,01
Экономия: -8,44 грн
92,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
90,41
Экономия: -5,98 грн
84,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
102,56
Экономия: -9,99 грн
92,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
96,18
Экономия: -5,73 грн
90,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
98,21
Экономия: -8,05 грн
90,16 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (2)
92,50
Экономия: -10,18 грн
82,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (3)
94,84
Экономия: -3,49 грн
91,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
96,39
Экономия: -5,49 грн
90,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (3)
98,60
Экономия: -6,10 грн
92,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (2)
102,51
Экономия: -10,00 грн
92,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1), блистер (2)
91,28
Экономия: -3,83 грн
87,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2), блистер (2)
92,19
Экономия: -3,84 грн
88,35 грн