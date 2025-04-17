Артишока экстракт-Здоровье (Artichoke extract-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
133,83
Экономия при брони: -11,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,25
Экономия при брони: -15,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -19,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
102,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
137,32
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
138,45
Экономия при брони: -16,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
135,06
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
128,61
Экономия при брони: -5,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
144,00
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
136,36
Экономия при брони: -16,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
132,25
Экономия при брони: -11,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
96,05
Экономия при брони: -12,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,50
Экономия при брони: -21,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
153,40
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 100 мг блистер №60
Корпорация Здоровье
95,70
Экономия при брони: -7,10 грн
Артишока экстракт-Здоровье капсулы 300 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
146,40
Экономия при брони: -21,80 грн