Кардиодарон-Здоровье (Cardiodaron-Zdorovye)
Кардиодарон-Здоровье инструкция по применению
Состав
Амиодарона гидрохлорид - 200 мг
Фармакологические свойства
амиодарон ([2-бутил-3-бензофуранил]-[4-(2-диэтиламиноэтокси)-3,5-дийодофенил] кетона гидрохлорид) обладает антиаритмическим (относится к антиаритмическим средствам III класса) и антиангинальным действием. Антиаритмическое действие обусловлено удлинением 3-й фазы потенциала действия за счет снижения тока калия через каналы клеточных мембран кардиомиоцитов. Увеличивает рефракторный период и снижает возбудимость миокарда. Препарат неконкурентно блокирует рецепторы α- и β-адреноблокаторов. Замедляет синоатриальную, предсердную и AV-проводимость, практически не влияет на внутрижелудочковую проводимость. Замедляет проведение возбуждения и увеличивает рефрактерный период дополнительных предсердно-желудочковых путей.
Антиангинальное действие обусловлено снижением потребности миокарда в кислороде (за счет снижения ЧСС и постнагрузки на сердце), увеличением коронарного кровотока путем прямого воздействия на гладкие мышцы венечных артерий, поддержанием сердечного выброса путем снижения давления в аорте и ОПСС.
После приема внутрь медленно всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность составляет 30–80%. Препарат выявляют в крови через 1/2–4 ч после приема, максимальная концентрация в крови после однократного приема отмечается через 3–7 ч. После в/в введения концентрация амиодарона в крови быстро снижается, при этом выявляют его распределение и накопление почти во всех тканях, особенно жировой и мышечной тканях миокарда. Выводится из организма крайне медленно, период полувыведения составляет 20–100 дней. Метаболизируется в печени с образованием активного метаболита (децетиламиодарона), а также путем дейодирования.
Показания Кардиодарон-Здоровье
лечение и профилактика пароксизмальных нарушений сердечного ритма (суправентрикулярная тахикардия, WPW-синдром, желудочковая тахикардия, трепетание предсердий, синусовая тахикардия), а также экстрасистолии (наджелудочковой, желудочковой). Профилактика рецидивов: угрожающей жизни желудочковой тахикардии или фибрилляции желудочков; желудочковой тахикардии (документально подтвержденной) с клиническими проявлениями, ведущей к потере трудоспособности; наджелудочковой тахикардии (документально подтвержденной) при заболеваниях сердца; нарушений ритма при резистентности или наличии противопоказаний к другим методам лечения; WPW-синдрома. Лечение желудочковой тахикардии (документально подтвержденной) в целях замедления ритма сокращений желудочков или восстановления синусового ритма при мерцании и трепетании предсердий. Кардиодарон можно назначать пациентам с ИБС и/или дисфункцией левого желудочка.
Применение Кардиодарон-Здоровье
в/в: назначают в виде в/в инфузий. Начальная доза обычно составляет 5 мг/кг массы тела в 250 мл 5% р-ра глюкозы в течение 20−120 мин. Скорость вливания следует корригировать в соответствии с полученным эффектом. Терапевтический эффект препарата проявляется в течение первых минут введения и исчезает постепенно. Введение можно повторять 2−3 раза в течение 24 ч. Поддерживающая инфузия: 10−20 мг/кг/сут (в среднем 600−800 мг/сут) в 250 мл 5% р-ра глюкозы в течение нескольких дней. Максимальная суточная доза — 1200 мг. С первого дня инфузий необходимо начинать постепенный переход на пероральный прием.
Внутрь: дозу устанавливают индивидуально, с учетом возможных побочных явлений. Как правило, препарат назначают в начальной дозе 0,2 г 2–3 раза в сутки (0,4–0,6 г/сут) в течение 8–10 дней (в зависимости от эффекта) под контролем ЭКГ. В дальнейшем переходят на поддерживающую дозу 0,1–0,4 г/сут. Возможна схема назначения препарата через день в дозе 0,2 г. В целях предупреждения кумуляции каждые 5 дней рекомендуется делать перерыв на 2 дня.
Противопоказания
повышенная чувствительность к амиодарону и йоду, синусовая брадикардия, синдром слабости синусного узла (в случаях отсутствия кардиостимулятора), синоатриальная блокада, AV-блокада, одновременный прием с препаратами, которые могут вызывать желудочковую тахикардию по типу «пируэт» (антиаритмические средства, включая бепридил, препараты Ia класса, соталол, а также винкамин, султоприд, эритромицин для в/в введения, пентамидин для парентерального введения), гипотиреоз, гипертиреоз, выраженная артериальная гипотензия, коллапс, шок, период беременности и кормления грудью, возраст до 15 лет.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия (ЧСС менее 55 уд./мин), развитие или прогрессирование аритмии, развитие или ухудшение течения сердечной недостаточности.
Со стороны пищеварительной системы: анорексия, тошнота, рвота, запор, металлический привкус во рту, редко — повышение активности печеночных ферментов, псевдоалкогольный гепатит, цирроз печени, ОПН.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: парестезии, тремор, атаксия, головная боль, чувство усталости, ретробульбарный неврит, полинейропатия, головокружение, слуховые галлюцинации.
Со стороны органа зрения: отложение липофусцина в эпителии роговицы (редко — жалобы на появление цветных ореолов при взгляде против света).
Со стороны дыхательной системы: кашель, прогрессирующая одышка, интерстициальный пневмонит, фиброз легких, плеврит, бронхит.
Со стороны эндокринной системы: гипотиреоз, гипертиреоз.
Со стороны кожи: фотосенсибилизация, кожная сыпь, выпадение волос.
Прочие: миопатия, эпидидимит.
Особые указания
с осторожностью назначают пациентам пожилого возраста, поскольку возрастает риск развития брадикардии.
Перед началом лечения каждому пациенту показано проведение ЭКГ. В период лечения Кардиодароном, а также при возникновении новых аритмий или обострения основного заболевания следует проводить ЭКГ-мониторинг каждые 3 мес.
Действие амиодарона может вызывать увеличение интервала Q–T (обусловленное замедлением реполяризации) и появление зубца U на ЭКГ. Эти изменения не являются проявлением кардиотоксичности.
При возникновении синоатриальной блокады, AV-блокады II–III степени, блокады ножек пучка Гиса лечение следует прервать.
При назначении Кардиодарона пациентам с сердечной недостаточностью может потребоваться одновременное лечение кардиотоническими средствами.
Пациента следует информировать о том, что в случае развития побочных эффектов (в том числе брадикардии с ЧСС менее 55 уд./мин) следует прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу.
Прогрессирующая одышка и непродуктивный кашель могут быть признаками дыхательной недостаточности. Рекомендуется проводить рентгенологическое исследование органов грудной полости и легочные функциональные пробы каждые 6 мес (в том числе в случае развития клинических признаков заболевания легких).
Кардиодарон может обусловливать нарушения функции щитовидной железы, особенно у пациентов с наследственной и индивидуальной предрасположенностью к заболеваниям этого органа. Рекомендуется мониторинг функции щитовидной железы перед началом, в период лечения и в течение нескольких месяцев после его завершения. При развитии нарушений функции щитовидной железы следует прервать проводимое лечение и назначить соответствующую терапию.
Лечение амиодароном может влиять на результаты исследования функции щитовидной железы, особенно на уровень тироксина.
В период лечения Кардиодароном следует контролировать активность печеночных ферментов (особенно у пациентов с печеночной недостаточностью).
Взаимодействия
амиодарон несовместим с антиаритмическими препаратами (включая бепредил, препараты I класса, сотолол), а также с лидофлазином, султопридом, прениламином, винкамином и эритромицином для в/в введения. Не рекомендуется сочетанное применение препарата с верапамилом, дилтиаземом, ингибиторами МАО, блокаторами в-адренорецепторов, повышающими риск возникновения гипотензии и брадикардии, а также со слабительными стимулирующего типа.
Амиодарон усиливает эффект фенитоина, непрямых антикоагулянтов, гликозидов, значительно повышая их концентрацию в крови. Колестирамин уменьшает период полувыведения и уровень амиодарона в плазме, циметидин — увеличивает.
Особой осторожности требует совместное применение амиодарона и препаратов, обладающих гипокалиемическим действием (диуретики, глюко- и минералокортикоиды, тетракосактид, амфотерицин В при в/в введении), а также его назначение больным с тяжелой диареей. Совместное назначение указанных препаратов требует контроля ЭКГ и оптимизации дозировок препаратов. Описаны случаи возникновения брадикардии, артериальной гипотензии, нарушения проводимости и снижения сердечного выброса у пациентов, подвергшихся общей анестезии или оксигенотерапии.
Передозировка
проявляется артериальной гипотензией, брадикардией, нарушением AV-проводимости, аритмией, нарушением функции печени. Лечение: промывание желудка (при попадании препарата внутрь) с последующим назначением активированного угля и солевого слабительного. Специфического антидота нет. При необходимости проводят симптоматическую терапию. Пациент должен находиться под тщательным наблюдением (контроль АД и ЭКГ). При брадикардии назначают адреномиметики, устанавливают временный кардиостимулятор. Амиодарон не удаляется из организма при гемодиализе.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25 °С.