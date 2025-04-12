с осторожностью назначают пациентам пожилого возраста, поскольку возрастает риск развития брадикардии.

Перед началом лечения каждому пациенту показано проведение ЭКГ. В период лечения Кардиодароном, а также при возникновении новых аритмий или обострения основного заболевания следует проводить ЭКГ-мониторинг каждые 3 мес.

Действие амиодарона может вызывать увеличение интервала Q–T (обусловленное замедлением реполяризации) и появление зубца U на ЭКГ. Эти изменения не являются проявлением кардиотоксичности.

При возникновении синоатриальной блокады, AV-блокады II–III степени, блокады ножек пучка Гиса лечение следует прервать.

При назначении Кардиодарона пациентам с сердечной недостаточностью может потребоваться одновременное лечение кардиотоническими средствами.

Пациента следует информировать о том, что в случае развития побочных эффектов (в том числе брадикардии с ЧСС менее 55 уд./мин) следует прекратить лечение и немедленно обратиться к врачу.

Прогрессирующая одышка и непродуктивный кашель могут быть признаками дыхательной недостаточности. Рекомендуется проводить рентгенологическое исследование органов грудной полости и легочные функциональные пробы каждые 6 мес (в том числе в случае развития клинических признаков заболевания легких).

Кардиодарон может обусловливать нарушения функции щитовидной железы, особенно у пациентов с наследственной и индивидуальной предрасположенностью к заболеваниям этого органа. Рекомендуется мониторинг функции щитовидной железы перед началом, в период лечения и в течение нескольких месяцев после его завершения. При развитии нарушений функции щитовидной железы следует прервать проводимое лечение и назначить соответствующую терапию.

Лечение амиодароном может влиять на результаты исследования функции щитовидной железы, особенно на уровень тироксина.

В период лечения Кардиодароном следует контролировать активность печеночных ферментов (особенно у пациентов с печеночной недостаточностью).